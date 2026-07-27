Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην τραγωδία που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ποτοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Το τραγικό συμβάν εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, σημειώθηκε ακαριαία ανάφλεξη, την ώρα που εκτελούνταν ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι έρευνες εστιάζουν στην πιθανότητα διαρροής προπανίου από σωλήνα που διέρχονταν κοντά στη δεξαμενή όπου γίνονταν οι εργασίες.

Η σφοδρή έκρηξη προκάλεσε ακαριαία εκτεταμένη φωτιά, ενώ το θύμα της τραγωδίας φαίνεται πως ήταν ο 25χρονος τεχνικός που εκτελούσε τις εργασίες συγκόλλησης.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, οι δυνάμεις κατάσβεσης βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον βιομηχανικό χώρο, σε συνδυασμό με τους σπινθήρες της ηλεκτροσυγκόλλησης, δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα, το ωστικό κύμα του οποίου αποδείχθηκε μοιραίο για τον άτυχο εργαζόμενο.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση 35 πυροσβεστών με 11 οχήματα, μίας ομάδας πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

Σημειώνεται πως η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι.

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Βίντεο από τη φωτιά: