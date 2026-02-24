Στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) ο γνωστός 72χρονος μάνατζερ Σπύρος Ρέβης, μετά την επεισοδιακή καταδίωξη του, από την Αστυνομία στις 3:20 τα ξημερώματα, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά, όπου συνελήφθη.

Ο Σπύρος Ρέβης, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη για υποθέσεις που αφορούν στη showbiz, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας μετά την καταδίωξή του στη Κηφισιά.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον Σπύρο Ρέβη να σταματήσει, εκείνος τους αγνόησε και ανέπτυξε ταχύτητα, με συνέπεια να ακολουθήσει καταδίωξη σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος τύπου Smart, έλαβε χώρα στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 72χρονο Σπύρο Ρέβη. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο όχημά του, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο γνωστός μάνατζερ δεν σταμάτησε στο σήμα των ανδρών της Τροχαίας.