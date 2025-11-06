Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή γνωστό τενόρο που επιτέθηκε στο γιο του, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας φέρεται να εξύβρισε και να άσκησε σωματική βία στο παιδί, σπρώχνοντάς το πάνω σε έπιπλο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια και μώλωπες στο σώμα του, από τη βιαιότητα των χτυπημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του, ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο γιο του τόσο στο πρόσωπο με τα χέρια όσο και στο σώμα με μια παντόφλα, έπειτα από έντονη διαφωνία σχετικά με τις σχολικές του επιδόσεις και τη χαμηλή βαθμολογία του.

Η μητέρα του ανήλικου μαθητή προσέφυγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση εναντίον του γνωστού καλλιτέχνη. Ο τελευταίος κλήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τενόρος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε βία εις βάρος του παιδιού του, ισχυριζόμενος πως ο 15χρονος τραυματίστηκε μόνος του.

Η μαρτυρία του δεν έπεισε και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στη συνέχεια ο 46χρονος τενόρος υπέβαλε επίσης μήνυση κατά της πρώην συζύγου του, ωστόσο με προφορική εντολή του εισαγγελέα, εκείνη αφέθηκε ελεύθερη. Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Μιλώντας στον Αντέννα, ο δικηγόρος της μητέρας και του 15χρονου, Αναστάσιος Ντούγκας, ανέφερε πως υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τα όσα καταγγέλθηκαν από τη μητέρα και τον ανήλικο, εις βάρος του γνωστού τενόρου.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Το δυσάρεστο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους καλλιτεχνικούς κύκλους αλλά και ευρύτερα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν και παλαιότερα περιστατικά βίας στο οικογενειακό του περιβάλλον, με δράστη τον ίδιο. Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την προστασία του παιδιού.