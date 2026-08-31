Νοσηρή τροπή παίρνει η υπόθεση με τα φρικτά ευρήματα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε αρχικά χθες κατεψυγμένο έμβρυο στις αποσκευές των προσωρινά ενοίκων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής του χώρου πήγε να εισπράξει το αντίτιμο της μίσθωσης και διαπίστωσε πως «κάτι δεν πήγαινε καλά», όπως είπε ο ίδιος. Στον χώρο επικρατούσε απόλυτη ακαταστασία,με σπασμένα χάπια να βρίσκονται σκορπισμένα στην κουζίνα και σεξουαλικά βοηθήματα να υπάρχουν στην κρεββατοκάμαρα, δίπλα σε κάμερα που ήταν συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. «Ήταν φανερό -είπε ο ίδιος- πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Τους κλείδωσα μέσα και κάλεσα την Αστυνομία».

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη σύζυγό του από τη Γερμανία, τα τρία κατά δήλωσή τους παιδιά τους, που είναι δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και ένα 15χρονο κορίτσι, καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν.

Όταν η Αστυνομία πήγε να συλλάβει τις γυναίκες της οικογένειας, τις βρήκε να ετοιμάζουν βαλίτσες, όπου σε μία από αυτές εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο ένα κατεψυγμένο έμβρυο. Η 38χρονη γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε αποβάλει πριν από περίπου 7-8 μήνες. Στη συνέχεια όμως άλλαξε τους ισχυρισμούς της και είπε πως το έμβρυο πέθανε ξαφνικά (μετά την γέννησή του) και η ίδια το κατέψυξε για «συναισθηματικούς λόγους».

Εκδορές στο έμβρυο – Τι έδειξε η αρχική ιατροδικαστική έρευνα

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης εντόπισαν εκδορές στο σωματάκι του βρέφους, γεγονός που ανοίγει πλέον διάπλατα το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς περί αποβολής ή αιφνιδίου θανάτου.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα προσπαθεί να εξακριβώσει πού και πότε γεννήθηκε το μωρό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ανάλογες καταγραφές σε μαιευτήρια, με τα στοιχεία που δίνει η 38χρονη. Η ενδελεχής ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου του μωρού αλλά και τον ακριβή χρόνο και τρόπο που συνέβη.

Αφροδίσια νοσήματα στα παιδιά, σημάδι σεξουαλικής κακοποίησης

Μετά τα νέα δεδομένα, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναμορφώνουν τη δικογραφία. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως περίπτωση κρυφής γέννησης ή παράνομη περιφορά σορού, αλλά εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με δόλο ή διά παραλείψεως.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διακριβωθεί ο ρόλος του κάθε παρευρισκόμενου στο διαμέρισμα κατά τον χρόνο του τοκετού και της απόκρυψης της σορού.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, αποκαλύπτεται ότι «και τα τρία παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή, δηλαδή, το 15 χρόνο κορίτσι που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ένα αγόρι 12 ετών και άλλο ένα αγόρι 9 ετών».

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, ότι το 12χρονο αγόρι πήγε στο νοσηλευτικό ίδρυμα με συνοδεία αστυνομικών. Οι εξετάσεις που έγιναν ήδη στο 15χρονο κορίτσι και το 9χρονο αγόρι έδειξαν ότι και τα δύο παιδιά έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (σοβαρό αφροδίσιο). Γεγονός που δείχνει πως τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά πιθανότατα από τους ενήλικες της οικογένειας. Κια τα τρία ανήλικα είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Στην διάρκεια της ημέρας θα οδηγηθούν τα δύο αγόρια για ιατροδικαστική εξέταση και το έγκυος κορίτσι στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για γυναικολογική εκτίμηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ζητήσει τη λήψη δειγμάτων DNA, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.