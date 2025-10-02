Κλιμακώνει η Τουρκία τις ενέργειές της έναντι της Ελλάδας, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή του Ταγίπ Ερντογάν από την Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό, η Άγκυρα βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό της σκάφος Piri Reis.

Η νέα Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία Σμύρνης, του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι το Piri Reis θα βγει από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο, με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Η Τουρκική Navtex:

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ελληνική απάντηση με Navtex.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη φορά που η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με την έκδοση NAVTEX επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, τότε, δεν βγήκε για έρευνες.

Υπενθυμίζεται πώς είναι και σε εξέλιξη η άσκηση «Παρμενίων».