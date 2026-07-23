Την ενίσχυση των επαφών μεταξύ του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ναυτικού επιβεβαίωσε η πρόσφατη επίσκεψη του Διοικητή του 6ου Αμερικανικού Στόλου, Αντιναυάρχου Jeffrey Anderson, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Στόλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΝ, τον Αμερικανό αξιωματούχο υποδέχθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε εκτενή ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τις αποστολές και τις τρέχουσες δραστηριότητες που αναλαμβάνει το Αρχηγείο Στόλου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Αντιναύαρχος Anderson είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί και να ξεναγηθεί στους χώρους της νέας φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», αποκτώντας εικόνα για τις σύγχρονες μονάδες του Πολεμικού μας Ναυτικού.