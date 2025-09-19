Ένα μικρό παιδάκι μόλις 3,5 ετών, κρατήθηκε μαζί με τη μητέρα του -παρά τη θέλησή τους- στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, για 12 ολόκληρες ώρες, χωρίς νερό και φαγητό!

Τη σοκαριστική καταγγελία για το πρωτοφανές περιστατικό, που συνέβη την Τετάρτη (17/9), κάνει στη «Ζούγκλα» η μητέρα του παιδιού, τα στοιχεία της οποίας δεν δημοσιοποιούμε, για ευνόητους λόγους, αλλά βρίσκονται στη διάθεσή των Αρχών.

Όπως υποστηρίζει η μητέρα, το μόλις 3,5 χρονών παιδί της αρνήθηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του -και εν διαστάσει σύζυγό της- στο σπίτι του, καθώς φοβήθηκε ότι θα το χτυπήσει, κάτι που όπως επισημαίνει έχει κάνει κι άλλες φορές και αποδεικνύεται από φωτογραφίες και στοιχεία.

Τότε η μητέρα ειδοποίησε την Άμεση Δράση, που έστειλε περιπολικό στο σπίτι της, και μετέφερε τόσο την ίδια όσο και το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Εκεί, όπως καταγγέλλει, παρέμειναν επί 12 ολόκληρες ώρες (!), και συγκεκριμένα από νωρίς το μεσημέρι έως και πολύ αργά τη νύχτα.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα το παιδί αλλά και η ίδια, παρέμειναν χωρίς νερό αλλά και φαγητό.

Επίσης, τόσο η μητέρα όσο και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, καταγγέλλουν ότι δεν ειδοποιήθηκε από τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος ο εισαγγελέας, προκειμένου να παρέμβει και να διευθετήσει το ζήτημα, προς το συμφέρον του παιδιού, το οποίο πέρασε μία απίστευτη ταλαιπωρία, σωματική αλλά και ψυχολογική.

Η μητέρα επιπλέον καταγγέλλει ότι δέχθηκε εκφοβισμό από τους αστυνομικούς, οι οποίοι την πίεσαν προκειμένου να πει στο παιδί να πάει στο σπίτι του πατέρα του, παρά το γεγονός ότι το ίδιο δεν ήθελε γιατί αυτός το χτυπούσε. Μάλιστα ο εν διαστάσει σύζυγός της, και πατέρας του ανήλικου, της έκανε στη συνέχεια μήνυση εξαιτίας του ότι το παιδί δεν δέχθηκε να πάει μαζί του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Σημειώνουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με τον Θεοδωρόπουλο, σε βάρος του πατέρα του παιδιού εκκρεμούν 7 συνολικά μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, οπλοφορία αλλά και απειλές.

Δείτε τι καταγγέλλει στην κάμερα της «Ζούγκλας» η μητέρα του παιδιού:

Δείτε τι λέει για το περιστατικό ο συνήγορος της καταγγέλλουσας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: