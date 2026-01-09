Στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετέβη η Μαρία Καρυστιανού το βράδυ της Παρασκευής, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει».

«Θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συνομίλησε με τους αγρότες και υπογράμμισε ότι «Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας», για να προσθέσει ότι «Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά».

Επιπλέον, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι «δίκαιος».

Με πληροφορίες από thesspost