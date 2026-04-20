Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί αντιμετωπίζουν τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Σημειώνεται πως η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Παίδων, όπου έφτασε διασωληνωμένη.

Στα ΤΕΠ του νοσοκομείου εξετάστηκε άμεσα από ομάδα παιδιάτρων, νευροχειρουργών και εντατικολόγων, οι οποίοι έκριναν αναγκαία την επείγουσα εισαγωγή της στο χειρουργείο, καθώς παρουσίαζε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν η μαθήτρια καθόταν στην κουπαστή της σκάλας στον πρώτο όροφο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

Στο σχολείο επικράτησαν σκηνές πανικού, με τους συμμαθητές της να παρακολουθούν σοκαρισμένοι το συμβάν.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο.

Από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο η αστυνομία, η οποία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 13χρονη από την εξωτερική σκάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» είναι σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία σύλληψη, μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί και να ξεκαθαριστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο»

Μητέρα μαθητή του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου έκανε δήλωση στη «Ζούγκλα» και ανέφερε πως θα «έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο».

Δείτε βίντεο:

Από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Σημειώνεται πως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.

Δείτε εικόνες από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου: