Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί (4/5) οι δύο 18χρονοι Έλληνες, που συνελήφθησαν χθες Κυριακή (3/5), καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας του Γ’ Ανακριτικού Γραφείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν ήταν για τα αδικήματα απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομης οπλοφορίας και επικίνδυνης οδήγησης από κοινού, πράξεις που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 1η Μαΐου, στο Ηράκλειο, έξω από γνωστό μπαρ της πόλης.

Οι δύο 18χρονοι μαζί με ακόμη ένα άτομο, που επίσης συνελήφθη, επιτέθηκαν σε 57χρονο αλλοδαπό, εργαζόμενο στο μπαρ και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.