Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της σκοτεινής υπόθεσης στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Έκτοτε, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ξεκινήσει «σαρώσεις» στην περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες, ενώ το βάρος πέφτει πλέον στα εργαστήρια και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση του θύματος.

Τα χαρακτηριστικά του θύματος και ο χρόνος θανάτου

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα ήταν μικροκαμωμένη, με ύψος περίπου 1,60 μ., και έφερε κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Όταν βρέθηκε, φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρο μπλουζάκι, ενώ δεν έφερε τατουάζ. Από τη μακροσκοπική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς μώλωπες ή εκδορές.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με τον χρόνο θανάτου να υπολογίζεται μεταξύ 5 και 7 ημερών πριν από τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι ειδικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η σορός να είχε παραμείνει προηγουμένως σε άλλο σημείο, όπου οι συνθήκες επιβράδυναν τη διαδικασία της αποσύνθεσης.

Στο «μικροσκόπιο» οι εξαφανίσεις

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση διασταυρώνουν τα στοιχεία με πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται είναι και μια 50χρονη υπήκοος Κίνας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Για το ενδεχόμενο αυτό έχουν ήδη ληφθεί δείγματα DNA από προσωπικά αντικείμενα της αγνοούμενης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ταύτιση. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο σύζυγός της εμφανίστηκε επιφυλακτικός:

«Κάποια στοιχεία ταυτίζονται, κάποια όχι. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να είμαστε σίγουροι. Μάλλον δεν πρόκειται για τη σύζυγό μου, αλλά την απόλυτη απάντηση θα τη δώσει το DNA», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλύσεις από κάμερες και νεκροψία

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής («δρόμο – δρόμο»), επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης ή οι δράστες, το μέσο που χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά της βαλίτσας, αλλά και τον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Καθοριστικά για την εξέλιξη των ερευνών θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.