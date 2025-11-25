Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής, θα καθίσει στο εδώλιο στις 2 Δεκεμβρίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, κατηγορούμενος για παραχάραξη νομίσματος και για σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις. Ο δράστης συνελήφθη την 1η Απριλίου του 2021, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Το βράδυ της 31ης Μαρτίου 2021 οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον 48χρονο έξω από το σούπερ μάρκετ στο 7ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ρόδου–Λίνδου, έπειτα από ενημέρωση για ύποπτο άτομο, που επέβαινε σε κίτρινο αυτοκίνητο μάρκας Ford.

Την ώρα που πραγματοποιούταν η έρευνα στο όχημα του και στη συνέχεια στην κατοικία του, εντοπίστηκε μεγάλος όγκος πλαστών χαρτονομισμάτων (50, 10 και 100 ευρώ, αλλά και 1.000 δολαρίων), σχέδια χαρτονομισμάτων, ιριδίζον χαρτί, μελάνια εκτύπωσης, 178 κόλλες Α4 που προσομοίαζαν χαρτί χαρτονομίσματος, καθώς και 90 λευκές πλαστικές «κλωνοποιημένες» κάρτες με αντίστοιχους κωδικούς.

Βρέθηκαν επίσης ψηφιακοί αναγνώστες καρτών, smart card readers, στυλό ανίχνευσης πλαστών νομισμάτων, δύο φορητοί υπολογιστές, συσκευή UV για έλεγχο γνησιότητας και 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα στερούνταν των βασικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ενώ οι κάρτες ήταν δυνατόν να «κλωνοποιηθούν», μέσω των ειδικών συσκευών. Τα υλικά και ο εξοπλισμός κρίθηκαν ότι χρησιμοποιούνταν για παραχάραξη με μέθοδο ψηφιακής εκτύπωσης, ενώ τα γνήσια χρήματα φέρεται πως θα αναμειγνύονταν με τα πλαστά, για την ευκολότερη διακίνησή τους.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συλλεκτικά αντικείμενα που αγόρασε από το διαδίκτυο, με σκοπό να τα διαθέσει ως σουβενίρ σε μελλοντικό κατάστημα. Ωστόσο, στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, υπέπεσε σε αντιφάσεις και δεν κατάφερε να εξηγήσει με σαφήνεια τον τρόπο και την ποσότητα των υποτιθέμενων «αγορών».

Πηγή: Δημοκρατική