Στην ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού θα ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την εγκληματική οργάνωση, που αφορά στην δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, στο Ρέντη, στις 7 Δεκεμβρίου 2023. Στο εδώλιο κάθονται 147 άτομα ενώ οι μάρτυρες φτάνουν τους 215 .

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους η ηγετική ομάδα της Θήρας 7 αλλά και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και τέσσερα μέλη της διοίκησης και συγκεκριμένα οι Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για τα αδικήματα της υποστήριξης-χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Στην εισαγγελική πρόταση που υιοθετήθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα και είχε παρουσιάσει η Ζούγκλα αναφερόταν για τη «δράση» των κατηγορούμενων της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή μία ανακοίνωση που είχαν εκδώσει μετά τον αγώνα Βόλος -Ολυμπιακός στην οποία ανέφεραν ότι « το ελληνικό ποδόφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση «ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «συμμορία» «ντροπή «διεφθαρμένο παρακράτος».

Η εισαγγελική λειτουργός τόνιζε μεταξύ άλλων: «προκάλεσαν και διέγειραν δημοσίως τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε διάπραξη κακουργημάτων και πλημελλημάτων, και δη σε βιαιοπραγίες σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων και κυρίως των αστυνομικών της ΥΜΕΤ ως εκπροσώπων της πολιτείας, στην οποία απευθύνονταν με την ως άνω ανακοίνωσή τους και ως υπεύθυνων κατά τα διαλαμβανόμενα στην κρίσιμη ανακοίνωσή τους, για παράνομες ενέργειες σε βάρος της ομάδας του Ολυμπιακού και των φιλάθλων αυτής, για συγκάλυψη των εν λόγω παρανόμων ενεργειών σε βάρος της ομάδας του Ολυμπιακού και για ενίσχυση των αντιπάλων ομάδων του Ολυμπιακού .

Η αναφορά τους σε ασύλληπτη τραγωδία θα μπορούσε να θεωρηθεί δραματικά προφητική, εάν δεν ήταν ενταγμένη στην πρόθεση των ανωτέρω να διεγείρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού να προβούν σε πραγματοποίηση οργανωμένης επίθεσης σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων της ΥΜΕΤ όπως και έγινε λίγες μόνο μέρες αργότερα».

Η ηγετική ομάδα της Θήρας 7

Για τον Ιωσήφ Αντίζα και την παρέα του ,που είναι κατά τις αρχές η ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης οι δικαστές αναφέρουν :

«Ενεργώντας από κοινού, συγκρότησαν και εντάχθηκαν (συμμετείχαν) σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από περισσότερα των τριών προσώπων η οποία επεδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων αλλά και πλημμελημάτων. Είναι οπαδοι της ομάδας του Ολυμπιακού που αυτοαποκαλούνται «οργανωμένοι» και έχουν συγκροτήσει από τις αρχές του 2019 επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση οργάνωση με την ονομασία ΘΗΡΑ 7 που επιδιώκει τη συστηματική τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και πλημμελημάτων και ιδίως εκρήξεων και εμπρησμών,κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών ,βομβών και μηχανισμών ,ανθρωποκτονιών τετελεσμένων και σε απόπειρα ,επικίνδυνων σωματικών βλαβών ,κλοπών ,ληστειών ,εκβιάσεων,φθορών ξένης ιδιοκτησίας «

Ουσιαστικά τους αποδίδεται ο μισός ποινικός κώδικας με οπαδικά κίνητρα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά , ενώ για την υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη.

Σ.Π.