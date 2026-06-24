Έξι μήνες μετά το φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου, που συγκλόνισε την Ελλάδα, ανήμερα των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιείται σήμερα στις 12:00 η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος (ήταν τότε 15 ετών και δύο μηνών), ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα) και ήταν έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 16χρονου που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ζήτησε αναβολή λόγω κωλύματος αλλά η πρόεδρος της έδρας απέρριψε το αίτημα. Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε μέχρι το μεσημέρι να βρεθεί κάποιος να αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του 16χρονου γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ορίσει το δικαστήριο.

Συγκέντρωση κόσμου έξω από τα δικαστήρια

Από νωρίς, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερρών συγκεντρώθηκε κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της οικογένειας του Άγγελου. Ο αδελφός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τους Σερραίους να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας ενώ έγραψε: «Είναι η πρώτη δίκη για τη δολοφονία του μικρού μας αδελφού. Εκδικάζεται ο βασικός κατηγορούμενος που για μια «κοπέλα» μας στέρησε όλο τον κόσμο μας».

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρρες, στο κέντρο της πόλης στο προαύλιο της Μητρόπολης, όταν ο 17χρονος δέχθηκε την επίθεση από τον 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ 12 ώρες μετά, το πρωί της επόμενης μέρας βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πίσω από το υπόγειο της πολυκατοικίας.

Θα καταθέσουν 12 μάρτυρες στη δίκη

Στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του Άγγελου, η αδελφή του, οι πέντε φίλοι του Άγγελου που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι (που ήταν η κοπέλα του δράστη και φέρεται να δέχθηκε μήνυμα από το θύμα το οποίο έκανε τον δράστη να πάει να βρει τον Άγγελο και να ζητήσει εξηγήσεις), οι δύο φίλοι του δράστη που είχαν πάει μαζί του να βρούνε τον Άγγελο, ένας φίλος του αδελφού του δράστη και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Άγγελου. Οι δύο από την πλευρά του 16χρονου είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η νεκροψία-νεκροτομή που είχε γίνει ήταν αποκαλυπτική, αποκάλυψε έναν άγριο ξυλοδαρμό του 17χρονου από τον 16χρονο, με 31 τραύματα σε όλο το σώμα του, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο και κατάγματα στα πλευρά.

Από τα σφοδρά πλήγματα υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, καθώς και θλάση νεφρού. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το θύμα κράτησε αμυντική στάση, χωρίς να αντιδράσει. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας του 17χρονου τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά και στοχευμένα, γονατιές στο κεφάλι (το παραδέχθηκε ο δράστης) και στο στήθος ενώ μετά το κάταγμα στο κρανίο δεν υπήρχε πιθανότητα ο Άγγελος να ζήσει και το διάστημα που παρέμεινε ζωντανός ήταν λόγο της έκκρισης ορμονών. Από την πλευρά του ο 16χρονος παραδέχεται ότι τον χτύπησε αλλά δεν πιστεύει ότι τα χτυπήματα του επέφεραν τον θάνατο στον άτυχο Άγγελο.

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