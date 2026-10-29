Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη 29/10 ο Γιώργος Ξυλούρης, εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστός και ως «Φραπές», καθώς παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της απείθειας απέναντι στην Εξεταστική Επιτροπή.

Η κατηγορία της απείθειας αφορά την άρνηση συνεργασίας και την απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων με την στάση του κατά τη διάρκεια των ερευνών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ποινική δίωξη του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη ασκήθηκε μετά από προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, όταν ο Γιώργος Ξυλούρης αρνήθηκε την πρώτη φορά να προσέλθει για να καταθέσει την Επιτροπή της Βουλής, τον Νοέμβριο του 2025.