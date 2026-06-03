Σε κατάσταση σοκ παραμένει η 17χρονη κοπέλα με νοητική στέρηση, η οποία εγκαταλείφθηκε για δύο ώρες, δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας, μέσα σε σταθμευμένο λεωφορείο υπό συνθήκες έντονης ζέστης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός και η 46χρονη συνοδός του οχήματος, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και παραπέμφθηκαν να δικαστούν τον προσεχή Οκτώβριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση της μητέρας του κοριτσιού. Σύμφωνα με την ίδια το λεωφορείο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) παρέλαβε τη 17χρονη στις 9 το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, με προορισμό άλλη δομή του ίδιου ιδιοκτήτη (Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – ΚΔΗΦ).

Ο οδηγός και η συνοδός ξέχασαν να αποβιβάσουν την κοπέλα στο προγραμματισμένο σημείο, όπου θα γινόταν η μετεπιβίβασή της σε δεύτερο λεωφορείο για τον τελικό της προορισμό.

Η μητέρα, ανησυχώντας επειδή το παιδί ήταν αναστατωμένο την προηγούμενη ημέρα, τηλεφώνησε στη δομή για να μάθει πώς είναι. Εκεί έλαβε την απάντηση ότι η κόρη της δεν είχε φτάσει ποτέ.

Λίγο αργότερα, η διευθύντρια της δομής επικοινώνησε μαζί της για να της ανακοινώσει το σοκαριστικό γεγονός, δηλαδή ότι η 17χρονη είχε ξεχαστεί κλειδωμένη μέσα στο σταθμευμένο όχημα.

Η μητέρα προχώρησε αμέσως σε καταγγελία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του οδηγού και της συνοδού. Όπως επεσήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χρήστος Ράπτης «τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν δεν είχε τηλεφωνήσει η μητέρα».

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τους δύο κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν τις ανάλογες ποινικές ευθύνες το φθινόπωρο.

Πηγή: ΕΡΤ