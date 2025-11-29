Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου κάθισαν σήμερα (29/11) μετά από διαδοχικές αναβολές, δύο άνδρες κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας, αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε από κοινού.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τους είχε κρίνει ενόχους, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, και τους είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, συνοδευόμενη από τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και μηνιαίας εμφάνισης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τους έκρινε εκ νέου ενόχους, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής από τις νορβηγικές Αρχές, σχετικά με καταγγελία Νορβηγίδας σε ποινή κάθειρξης έξι ετών τουρίστριας για ομαδικό βιασμό στη Ρόδο. Σύμφωνα με τα όσα είχε καταθέσει, την 30ή Ιουλίου του 2017 οι δύο κατηγορούμενοι την οδήγησαν σε κατοικία στις παρυφές της πόλης, όπου όπως ανέφερε, τη βίασαν διαδοχικά και με ιδιαίτερη σκληρότητα. Η γυναίκα είχε έρθει για διακοπές στο νησί με φίλες της και κατέθεσε πως έχει ένα ανήλικο παιδί.

Η ίδια αναγνώρισε τους δύο άνδρες από φωτογραφίες δημοσιευμένες στη σελίδα νυχτερινού κέντρου στο Facebook, γεγονός που επέτρεψε στις νορβηγικές Αρχές να καταλήξουν στην ταυτοποίησή τους. Στις 4 Αυγούστου του 2017 εμφανίστηκε στις αστυνομικές Αρχές του Όσλο, συνοδευόμενη από τη δικηγόρο της, όπου έδωσε κατάθεση με ήχο και εικόνα και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το περιστατικό ξεκίνησε όταν επισκέφθηκε με φίλη της γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Ρόδο, όπου ένας εργαζόμενος την προσέγγισε και φλέρταραν. Τα ξημερώματα τον ακολούθησε για μια βόλτα με το αυτοκίνητό του, όπου όπως υποστήριξε, την εξανάγκασε σε στοματική επαφή και στη συνέχεια την οδήγησε σε άγνωστη κατοικία, όπου εμφανίστηκε και δεύτερος άνδρας. Μετά την πράξη όπως είπε, ο δεύτερος την μετέφερε πίσω στο κέντρο, από όπου επέστρεψε σοκαρισμένη στο ξενοδοχείο της.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι με τη φίλη της επισκέφθηκαν αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο για να καταγγείλει το περιστατικό, αλλά, όπως ανέφερε, δεν έτυχε της απαιτούμενης αντιμετώπισης.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα γεγονότα. Ο πρώτος υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σερβιτόρος στο συγκεκριμένο κέντρο το 2017 και ότι δεν είχε στενή σχέση με τον συγκατηγορούμενό του, παρότι εργάζονταν στον ίδιο χώρο με περισσότερους από 30 υπαλλήλους. Τόνισε ότι η καταγγέλλουσα δεν υπέβαλε άμεσα μήνυση στη Ρόδο και ότι η μεταγενέστερη καταγγελία στις νορβηγικές Αρχές μπορεί να σχετίζεται με οικονομικά κίνητρα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, εργαζόμενος στο ίδιο κέντρο από το 2012, δήλωσε ότι οι προσωπικές του κοινωνικές επαφές είναι περιορισμένες λόγω των δύο παιδιών του και πως δεν θυμάται καν την καταγγέλλουσα. Υποστήριξε ότι ήταν αδύνατο να αποχωρήσει από το κατάστημα πριν από τις 6 π.μ., λόγω του γεγονότος ότι ακόμη ήταν ανοιχτό.

Τελικά δεν έπεισαν το δικαστήριο και καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης έξι ετών.