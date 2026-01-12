Η υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία επιστρέφει και πάλι στη Δικαιοσύνη, στην αίθουσα του Εφετείου.

Ο λόγος για την Ρούλα Πισπιρίγκου που έρχεται αντιμέτωπη και για δεύτερη φορά με τους δικαστές. Η μητέρα που φέρεται να σκότωσε τα τρία της παιδιά διεκδικεί όχι απλώς μια δεύτερη ακρόαση, αλλά μία ανατροπή της ισόβιας κάθειρξης που υπέστη για τον θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας και των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Iριδας,

Την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου έχει αναλάβει η ποινικολόγος Βάσω Πανταζή, μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Η ποινικολόγος, Βάσω Πανταζή έρχεται στο Εφετείο με διαφορετική στρατηγική από εκείνη της πρωτόδικης διαδικασίας και ο στόχος της είναι η πλήρης κατάρριψη του κατηγορητηρίου, με επίκεντρο τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από την κεταμίνη που εντοπίστηκε στον οργανισμό της Τζωρτζίνας. Η κεταμίνη δεν συνδέεται με εγκληματική ενέργεια της μητέρας, αλλά με ιατρικούς χειρισμούς εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, κάτι που δεν αξιολογήθηκε επαρκώς στην πρώτη δίκη.

Ισόβια για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Στις 29 Μαρτίου του περασμένου χρόνου, σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κρίθηκε ένοχη για την ανθρωποκτονία με ισχυρή δόση κεταμίνης της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας. Επιπλέον, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η πρόταση της Εισαγγελέως έγινε αποδεκτή, καθώς νωρίτερα τόνισε πως «για να μπορέσει να χαρακτηριστεί η απόφαση καταδικαστική, οφείλει να επιβληθεί μια ποινή όπως ορίζει ο νόμος. Με βάση τη νομολογία προβλέπεται μόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Νωρίτερα, ανακοινώνοντας την ετυμηγορία, η Πρόεδρος είπε ότι «το δικαστήριο απορρίπτει ομόφωνα τα λοιπά εκκρεμή αιτήματα για κρείσσονες αποδείξεις ιδίως αυτά περί προσκόμισης του σάκου αναζωογόνησης της ΜΕΘ Παίδων του Αγλαΐα Κυριάκου.