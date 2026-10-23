Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης εισάγεται σήμερα, Παρασκευή (23/10), η υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν οι 12 καταδικασθέντες οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι παραμένουν στη φυλακή. Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ξεκινά έπειτα από δύο αναβολές, παρουσιάζοντας ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, καθώς η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών ανοίγει τον δρόμο για επανεξέταση των κατηγοριών και ενδεχόμενη επιβολή βαρύτερων ποινών.

Το ιστορικό της πρωτόδικης απόφασης

Η σημερινή δικάσιμος έχει οριστεί έπειτα από δύο προηγούμενες αναβολές, τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης:

Επτά από τους 12 κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον πολυετείς ποινές κάθειρξης, ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο .

Οι υπόλοιποι πέντε καταδικάστηκαν σε πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ωστόσο, η πρωτοβάθμια ετυμηγορία δεν αποτελεί το οριστικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί το Εφετείο για το σύνολο των κατηγορουμένων.

Γιατί η υπόθεση επανεξετάζεται από μηδενική βάση

Τον Ιούλιο του 2023, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, άσκησε έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας την επιβολή βαρύτερων ποινών.

Το βασικό σημείο της εισαγγελικής έφεσης εστιάζει στον νομικό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας:

Ο εισαγγελικός λειτουργός διαφώνησε με τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να καταδικαστούν σύμφωνα με την αρχική ποινική δίωξη.

Η έφεση αφορά επίσης τον βαθμό συμμετοχής τριών κατηγορουμένων που είχαν καταδικαστεί ως συνεργοί: για τον έναν ζητείται η καταδίκη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και για τους άλλους δύο για συναυτουργία στην ίδια πράξη.

Έτσι, το Εφετείο θα εξετάσει την υπόθεση για τους περισσότερους κατηγορούμενους από νέα βάση, χωρίς να δεσμεύεται από την πρωτόδικη κρίση. Αντίθετα, για δύο από τους 12 κατηγορούμενους που δεν περιλαμβάνονται στην εισαγγελική έφεση, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Παράλληλα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις εγκληματικές πράξεις που συνδέονται με την επίθεση σε βάρος των δύο φίλων του Άλκη Καμπανού κατά το ίδιο επεισόδιο.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο

Ενόψει της έναρξης της εφετειακής δίκης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ειδική σύσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικαστικών και αστυνομικών αρχών.

Στη σύσκεψη καθορίστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας, ενώ συντονίστηκαν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας.