Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση που αφορά το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής και ταυτοποίησης όλων των θυμάτων, καθώς και τις παρεμβάσεις που έγιναν στο σημείο.