Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την σύζυγό του Ιωάννα Γάκα, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που θα προκύψουν από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον κάθε λεπτομέρεια όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί εκεί ο καλλιτέχνης, αλλά επεκτείνεται στις ιατρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, στην επιστημονική ορθότητά τους, αλλά και σε τυχόν κρίσιμες ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενδεχομένως δεν έγιναν.

Παράλληλα, οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου, καθώς και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονταν από τους δύο γιατρούς.

Βίντεο από την στιγμή που οι δύο γιατροί βγαίνουν από το Α.Τ. Κυψέλης

Η μέχρι τώρα έρευνα φαίνεται να αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση όταν ο καλλιτέχνης έχασε τις αισθήσεις του.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατό του και εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο μοιραίο αποτέλεσμα και τη θεραπευτική διαδικασία που είχε προηγηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι απαντήσεις που θα δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση και οι υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να φωτίσουν τον μηχανισμό θανάτου και να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, ανέθεσε την εκπροσώπησή της στον δικηγόρο του καλλιτέχνη, Χαράλαμπο Λυκούδη. Ο κ. Λυκούδης έχει ήδη δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ενώ προχώρησε και στον διορισμό ιατροδικαστή ως τεχνικού συμβούλου.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ήταν παρών στη διαδικασία της νεκροτομής, προκειμένου να αξιολογήσει τα ευρήματα. Στη νεκροτομή παρέστη και τεχνικός σύμβουλος που είχε οριστεί από την πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στην Ανακρίτρια που θα αναλάβει την κύρια έρευνα της υπόθεσης. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Αμέσως μετά τη λήψη αντιγράφου της δικογραφίας, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, με στόχο να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.