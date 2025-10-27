Χρήστος Μαζάνης

Ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Σμήναρχος Ηλίας Πατσιούρας, και η Τμηματάρχης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Οργάνωσης, κα. Κωνσταντίνα Μητά, εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο έκτακτο Συνέδριο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στην Ελβετία.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στο πλαίσιο του εορτασμού των 75 ετών από την ίδρυσή του, καθώς και της προόδου της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Έγκαιρες Προειδοποιήσεις για Όλους» (Early Warnings for All).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, σύμφωνα με το ΓΕΑ, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της μετεωρολογίας, καθώς και τη συμβολή των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στη μετεωρολογία, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και την ενίσχυση της προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα.