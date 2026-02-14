Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο εξαιτίας των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων, με βασικούς οδικούς άξονες να παραμένουν κλειστοί ή να λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς.

Κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτήθηκε άμεση επέμβαση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και την προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε παραλιακές και ορεινές περιοχές καταγράφονται εκτεταμένες καταπτώσεις, με μεγάλους βράχους να φτάνουν μέχρι το οδόστρωμα, ενώ τα συνεργεία εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το έδαφος παραμένει κορεσμένο και ασταθές, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων φαινομένων.

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα. Η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα καταπτώσεων, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Στον Μύτικα το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζουν θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τα νερά.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές καταγράφηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα, αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.

Δείτε φωτογραφίες:









