Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΑΝ. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» κάλεσε εκπαιδευτικούς, Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων, αλλά και μαζικούς φορείς του Δήμου Αχαρνών να διαμαρτυρηθούν «για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, την υποχρηματοδότηση και τη λειψή συντήρηση των σχολικών μονάδων».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών

«Και φέτος υποδεχτήκαμε τους μαθητές μας σε σχολεία κακοσυντηρημένα με αίθουσες και υποδομές σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών και τις συνθήκες που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Για άλλη μια φορά η Δημοτική αρχή Αχαρνών δε μερίμνησε, ως οφείλει απέναντι στους δημότες της, να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κάνοντας τις απαραίτητες εργασίες στις σχολικές υποδομές που στεγάζουν τη μισή μέρα τα παιδιά μας!

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Εκτεταμένη υγρασία και μούχλα σε αίθουσες του 18ου, 24ου Δημοτικών και 35ου νηπιαγωγείου. Τοίχοι ξεφλουδισμένοι, άβαφοι ( 20 χρόνια έχει να βαφτεί το 23ο Δημ. ), κομμένα καλώδια, σχολεία χωρίς διαδίκτυο για καιρό (16ο, 18ο δημοτικά), ξεχαρβαλωμένες πρίζες και καλώδια που προεξέχουν, βλάβη κλιματιστικών λόγω διάρρηξης (18ο,24ο, 35ο, νηπ). Στο 24ο Δημοτικό 1 ½ χρόνο παραμένουν σπασμένα τα καζανάκια στις παιδικές τουαλέτες, αίθουσα διδασκαλίας πλημμυρίζει με τις βροχές από το νερό που πέφτει από την οροφή, σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο, 2 ½ χρόνια ανικανοποίητο το αίτημα για επέκταση του συναγερμού. Επικίνδυνοι αύλειοι χώροι, λόγο της ακαταλληλότητας του δαπέδου αλλά και γιατί τα χόρτα παραμένουν άκοπα περιμετρικά σχολείων (24ο 23ο δημ.), η καλύτερη συνεπώς συνθήκη για ερπετά και ο κατάλογος δεν έχει τέλος ….και δε φτάνουν όλα αυτά, με την πρώτη βροχούλα πλημμύρισε για 10η φορά το 23ο Δημοτικό και το 17ο Δημοτικό (άκουσον, άκουσον μετά τα μερεμέτια του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου».

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι το 20ο Δημοτικό. Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης των λουτρών του 20ου Δημοτικού Αχαρνών έχει καταντήσει το «γεφύρι της Άρτας».

Ενώ η σχολική μονάδα διαθέτει από τις 7 Ιουλίου του 2025 πλακάκια και όλα τα απαραίτητα υλικά για την ανακαίνιση των λουτρών του σχολείου και μετά από την ολοκλήρωση ενός μόνο μικρού τμήματος… τα υλικά είναι στοιβαγμένα στον χώρο του σχολείου και τα παιδιά να συνωστίζονται σε ελάχιστες τουαλέτες. Αιδώς Αργείοι…

Και το πιο σκανδαλώδες… Για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 6ο και το 12ο Δημοτικό έχουν μετακινηθεί 5 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο τους και κάνουν μάθημα στα κοντέινερ του παλιού 21ου Δημοτικού. Αλήθεια, τι λέει σήμερα γι’ αυτή την αθλιότητα η Δημοτική Αρχή; Θα συνεχίσει να εμπαίζει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, λέγοντας ότι περιμένει την περιφέρεια, περιμένει τους εργολάβους, περιμένει τους μηχανικούς και περιμένει προσφορές;;; Πόσο τελικά κοστίζει για όλους αυτούς η ζωή και η εκπαίδευση των παιδιών;;;”

Επιπλέον, λόγω της υποχρηματοδόσης, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν «να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη» για τα αναλώσιμα του σχολείου. Και η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, μετά την κατάργηση της σχολικής επιτροπής και την απόφαση τα σχολεία να πληρώνουν το τηλέφωνο και το νερό. Αγανάκτηση προκαλεί επιπλέον το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ζήτησε από τα σχολεία, πριν κλείσουν το καλοκαίρι, να επιστρέψουν όσα χρήματα είχαν στο ταμείο τους! Ως εδώ!»

Η επίσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών στο 20ό Δημοτικό Σχολείο

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός είχε επισκεφθεί το 20ό Δημοτικό Σχολείο τον Οκτώβρη του 2025 μαζί με την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαρία Μπούκη, προκειμένου να επιθεωρήσουν τις εργασίες για την ολική ανακαίνιση στους χώρους υγιεινής της σχολικής μονάδας:

Παρ’όλα αυτά, η εικόνα του σχολείου εδώ και έναν χρόνο δεν έχει βελτιωθεί, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί. Να σημειωθεί ότι το 20ο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζει να διαθέτει μόνο μία τουαλέτα αγοριών, καθώς η ανακαίνιση έγινε μόνο σε ένα μικρό τμήμα των χώρων υγιεινής, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.