Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη σήμερα (22/08) στην Τζιά (Κέα) μετά την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που εκδηλώθηκαν στο νησί το τελευταίο δεκαήμερο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στόχος του κλιμακίου είναι να εντοπίσει την αιτία των κρουσμάτων, με πιθανότερο σενάριο να έχουν προκληθεί από το νερό. Ταα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα τις επόμενες μέρες.

Ο Καθηγητή Επιδημιολογίας- Προληπτικής Ιατρικής- ΕΚΠΑ, μέλος του ΕΟΔΥ κ. Δημήτρης Παρασκευής, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας υπήρξε το τελευταίο δεκαήμερο, από 12 με 13 Αυγούστου».

«Κορύφωση σημειώθηκε, όταν υπήρξαν 30 περιστατικά σε μια μέρα», εξηγεί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πλέον ότι τα κρούσματα παρουσιάζουν ύφεση.

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή, τα συμπτώματα με τα οποία προσέρχονταν οι πολίτες στο Κέντρο Υγείας του νησιού ήταν ήπια (εμετός, διάρροια).

Σε ό,τι αφορά την αιτία πρόκλησης της γαστρεντερίτιδας, ο ίδιος ανέφερε ότι:

«Θα ληφθούν δείγματα κλινικά και περιβαλλοντικά η εστία των κρουσμάτων. Είναι υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο πρόκλησης γαστρεντερίτιδας λόγω του νερού. Τις επόμενες ημέρες θα έχουν βγει τα αποτελέσματα και αναλόγως θα αντιμετωπιστεί το θέμα».

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ένας 8οχρονος, πέθανε από αφυδάτωση λόγω γαστρεντερίτιδας, ο κ. Παρασκευής διευκρινίζει ότι «είναι υπό διερεύνηση, αν ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα, που είχε υποκείμενο νόσημα, σχετίζεται με την γαστρεντερίτιδα».

Τι αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του

Μετά από συναντήσεις και ενημερώσεις με τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος Κέας προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου πράγματι παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, μετά τις μέρες αυτές είναι σταθερά μειούμενα σε ημερήσια βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν 80 κρούσματα ημερησίως στο Περιφερειακό Ιατρείο, ή 1.500 στο φαρμακείο ή ακόμα και θάνατο λόγω αφυδάτωσης είναι απολύτως αβάσιμες. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει καταγραφεί επίσημα.