Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, συμμετείχε στο «European F-35 Air Chiefs Meeting», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Ramstein, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ΓΕΝ, στη σύσκεψη συμμετείχαν Αρχηγοί και εκπρόσωποι των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Ισραήλ, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τσεχίας και της Φινλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βελτιστοποίηση της ενσωμάτωσης και της διαλειτουργικότητας των F-35, καθώς και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για εκπαίδευση και συντήρηση.