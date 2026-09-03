Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, βρίσκεται πλέον ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, μετά το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Τρικάλων, για το οποίο ήδη έχει κατατεθεί έφεση από συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα προβλήματα και δεν έκανε κινήσεις για να διορθωθούν.

Την ίδια άποψη είχε και η Εισαγγελέας στην πρότασή της η οποία μάλιστα είπε, στις 31 Ιουλίου, ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή καθώς από τα πραγματικά περιστατικά ενισχύονται οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής του:

«Είχε γνώση και ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της επιχείρησης ,ενημερωνόταν και αποφάσιζε ο ίδιος για τις συμφωνίες με τους συνεργάτες-μηχανικούς του και για την επιλογή της πιο συμφέρουσας για τον ίδιο προσφοράς.», αναφέρει μεταξύ άλλων η εισαγγελική λειτουργός.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση υπήρχαν σοβαρά κενά ασφαλείας και όπως φαίνεται ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η τραγωδία.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι από το 2018 και μέχρι και τρεις μήνες πριν από την φονική έκρηξη, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Τρικάλων είχε καλέσει την εταιρία να προβεί σε αλλαγές για τις εγκαταστάσεις υγραερίου.

Οι δικαστικές Αρχές επισημαίνουν για το σύστημα ότι:

Είχε τοποθετηθεί σε άμεση επαφή με το υπέδαφος χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές και ιδίως δίχως αντιοξειδωτική βαφή και ταινία επικάλυψης

Είχε σχεδιαστεί και λειτουργούσε χωρίς την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας που να περιλαμβάνει ανιχνευτές διαρροής, φαροσειρήνες και συνδεδεμένη ηλεκτροβάνα διακοπής αερίου που να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση διαρροής αφού η τελευταία, η οποία ήταν τοποθετημένη σε κλάδο διανομής διοχέτευσης του υγραερίου και όχι στον κεντρικό σωλήνα, όπως θα έπρεπε ήταν αποσυνδεδεμένη.

Οι καυστήρες ήταν φυσικού αερίου και μη πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE

Περιλάμβανε μεταξύ άλλων τέσσερις υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9.000 λίτρων η κάθε μία, οι οποίες δεν ήταν πιστοποιημένες και δεν περιλαμβάνονταν στις επίσημες άδειες της επιχείρησης

Στο ίδιο βάθος με την σωλήνα προπανίου βρίσκονταν και οι καλωδιώσεις ρεύματος. Στο δίκτυο δεν είχε διαστασιολογηθεί σύμφωνα με την επιστήμη και την τεχνική και κατά την κατασκευή του δεν είχε ληφθεί υπόψιν η ισχύς των καυστήρων

Δεν υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης ικανό να ψύχει τις δεξαμενές σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Επιπλέον αναφέρεται ότι υπήρχαν ανακολουθίες ως προς το πλήθος, τη χωρητικότητα την τοποθέτηση και την πιστοποίηση των δεξαμενών υγραερίου του εργοστασίου.

Το Δκαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 26 Αυγούστου και κατέληξε ότι:

«Μολονότι στο πρόσωπο του κατηγορούμενου συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την αποδιδόμενη σε βάρος του κακουργηματική πράξη της έκρηξης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων και από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για τον άνθρωπο, δεν παρίσταται εν προκειμένω αναγκαία και επιβεβλημένη η διατήρηση της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε σε βάρος του, καθόσον αυτός έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και δεν προκύπτει σκοπός φυγής του ούτε κίνδυνος τέλεσης από αυτόν στο μέλλον και άλλων εγκλημάτων».

Στην αποφυλάκιση μέτρησε η σταθερή του κατοικία στα Τρίκαλα και το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε να ακουστεί και εκείνος στη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου.