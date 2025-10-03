Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, μεταφέρθηκε το πρωί συνοδευόμενος από τη σύζυγό του ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για την ιδιαίτερα εύθραυστη υγεία του, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας πείνας. Ο κ. Ρούτσι συνεχίζει για 19η μέρα τον αγώνα του, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η εκταφή του γιου του Ντένις, μεταφέρθηκε με ταξί, ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του, θα επιστρέψει στο χώρο έξω από τη Βουλή.

«Δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω το δίκιο του παιδιού μου»

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας, μέχρι να δει το αίτημα του να εισακούγεται από τις αρμόδιες αρχές και να γίνεται πράξη. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω το δίκιο του παιδιού μου», δηλώνει χαρακτηριστικά στην κάμερα του OPEN.