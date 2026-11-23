Τα δύο μικρά παιδιά, δύο και τριών ετών που εντοπίστηκαν μόνα τους το βράδυ του Σαββάτου (21/11) σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης φιλοξενούνται εδώ και δύο βράδια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Τα αδελφάκια με καταγωγή από τη Συρία βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα υγείας. Σημειώνεται ότι φιλοξενούνται στο νοσοκομείο για λόγους φύλαξης μέχρι να αποφασιστεί νομικά πού θα διαμείνουν.

Τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 – Η επέμβαση της Αστυνομίας

Όλα ξεκίνησαν όταν, περίπου στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου, το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους ακούγονταν επίμονα κλάματα μικρών παιδιών.

Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές υποστήριξε ότι τα κλάματα είχαν ξεκινήσει από τις 17:00 το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ανηλίκων. Στο σημείο έφτασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς να προσεγγίζουν το διαμέρισμα και να διαπιστώνουν ότι πράγματι από το εσωτερικό ακούγονταν παιδιά να κλαίνε.

Ωστόσο, κανείς δεν ανταποκρινόταν στην πόρτα, ενώ οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν κάποιον ενήλικο που να βρίσκεται μαζί τους.

Οι ένοικοι των γειτονικών διαμερισμάτων δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν στον εντοπισμό των γονέων, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία και οι υπόλοιποι κάτοικοι δεν διέθεταν στοιχεία επικοινωνίας.

Μπροστά στην ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος.

Παραβίασαν την πόρτα και βρήκαν τα παιδιά μόνα τους

Αρχικά, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη συνδρομή κλειδαρά, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με αρκετούς επαγγελματίες της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το thestival.gr, κανείς δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ώρα.

Καθώς τα παιδιά εξακολουθούσαν να βρίσκονται μόνα τους στο εσωτερικό του σπιτιού, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην παραβίαση της πόρτας, προκειμένου να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Η εικόνα που αντίκρισαν μπαίνοντας ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική:

Το τρίχρονο κοριτσάκι και ο δίχρονος αδελφός του βρίσκονταν χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα, κλαίγοντας, ενώ στο σπίτι υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια, ρούχα και αντικείμενα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση του μικρού αγοριού, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες. Οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκαν τα παιδιά ενίσχυσαν την ανησυχία των αστυνομικών για την ασφάλεια και τη φροντίδα τους.

Εμφανίστηκαν αργότερα η μητέρα και ο σύντροφός της – Συνελήφθησαν

Μετά τον εντοπισμό τους, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αστυνομικό Τμήμα εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα με καταγωγή από τη Συρία και έναν άνδρα από την Παλαιστίνη.

Οι δύο νεαροί κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για το γεγονός ότι τα ανήλικα παιδιά είχαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη για τόσες ώρες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις αστυνομικές Αρχές και ακολούθησε η σύλληψή τους, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών.