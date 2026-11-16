Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε εκ νέου σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο συμμετέχει στις εργασίες προετοιμασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η άφιξη του πλοίου στην Κρήτη εντάσσεται στον τακτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της αποστολής, καθώς το λιμάνι του Ηρακλείου λειτουργεί ως κεντρική βάση υποστήριξης του έργου και ανεφοδιασμού του σκάφους.

Η παραμονή του σκάφους στο λιμάνι της Κρήτης εξυπηρετεί ανάγκες ανεφοδιασμού, τεχνικών ελέγχων και εναλλαγής πληρώματος.

Μάλιστα, επειδή η αλλαγή του πληρώματος πραγματοποιείται ανά 18 έως 20 ημέρες, το γαλλικό ερευνητικό αναμένεται να επαναλάβει τον κατάπλου στο Ηράκλειο περίπου 14 ακόμη φορές μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής του.

Στο στάδιο χαρτογράφησης του βυθού οι εργασίες

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής (15/11), το «Abeille Marengo» -όπως γράφει το Creta 24– επιχειρούσε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου. Όπως διευκρινίζεται, η παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά τις έρευνες βυθού, με στόχο την ασφαλή και ακριβή χάραξη της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η καθαυτό πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης χαρτογράφηση της θαλάσσιας διαδρομής.