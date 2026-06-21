Ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ισραήλ ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Έλληνας ανώτατος αξιωματικός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του και Διοικητή του Ισραηλινού Ναυτικού, Αντιναύαρχο Eyal Harel.

Η συγκεκριμένη κινητικότητα αποτυπώνει με σαφήνεια το εξαιρετικό επίπεδο και το βάθος των αμυντικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την κοινή βούληση των δύο πλευρών για την αναβάθμιση της στρατηγικής, αλλά και της επιχειρησιακής τους συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.