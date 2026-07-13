Ένας 13χρονος που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι στην Ηλεία, έπεσε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο ανήλικος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, καθώς έφερε κατάγματα και εγκαύματα από την πτώση στο οδόστρωμα.

Σημειώνεται ότι το παιδί αρχικά νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας, αλλά λόγω των πολλαπλών τραυμάτων του μεταφέρθηκε στο εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα της Αχαΐας. Ο 13χρονος διευκρίνισε ότι έπεσε μόνος του, αποκλείοντας την εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν.

Αμέσως μετά την εισαγωγή του στο Καραμανδάνειο, οι γιατροί ενημέρωσαν τις αστυνομικές Αρχές, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχα περιστατικά.

Η άνδρες της αστυνομίας έχουν ξεκινήσει ήδη τη διενέργεια προανάκρισης με σκοπό να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή: Patris News