Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών μεταφέρθηκε 7χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στην Κατούνα Ξηρομέρου.

Το όχημα, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, το οδηγούσε ο 53χρονος πατέρας του, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χτύπησε τα κάγκελα του Γυμνασίου της περιοχής, και κατέληξε στο προαύλιο.

Και οι δύο επιβαίνοντες, αρχικά, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Απαραίτητη κρίθηκε στη συνέχεια, η μεταφορά του 7χρονου στην Πάτρα, καθώς είχε σπάσει το πόδι του.

Πηγή: Agriniopress