Απρόσμενη τροπή είχε η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργικού ζεύγους στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Συγκεκριμένα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, τραυματίστηκε σε ατύχημα στην Ιταλία, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα πλήρως ξεκαθαριστεί από τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός αφορούσε και τα δύο χέρια της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η επιστροφή της στην Ελλάδα για ιατρική φροντίδα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 8/2, η σύζυγός του πρωθυπουργού, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ», όπου υποβλήθηκε σε επεμβάσεις και στα δύο χέρια, υπό την επίβλεψη του χειρουργού-διευθυντή Εμμανουήλ Φανδρίδη, προϊσταμένου της Μονάδας Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου του νοσοκομείου.

Το ΚΑΤ, γνωστό για τη εξειδίκευσή του σε ορθοπαιδικά και τραυματιολογικά περιστατικά, αντιμετωπίζει συνήθως σοβαρούς τραυματισμούς από ατυχήματα, από πτώσεις μέχρι τροχαία, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις επεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θεωρείται από τους πλέον έμπειρους μικροχειρουργούς στο αντικείμενό του.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η Μαρέβα Μητσοτάκη νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δεν αποχωρίστηκε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος, είχε μόλις λίγα 24ωρα πριν από το ατύχημα μοιραστεί στιγμές από την τελετή στο Μιλάνο, με τον πρωθυπουργό να ανεβάζει φωτογραφίες στα social media με τη σύζυγό του από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, σχολιάζοντας με χιούμορ για τον καιρό και τη διάθεση της ελληνικής αποστολής.