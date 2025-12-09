Οδηγός λεωφορείου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού τα ξημερώματα της Τρίτης στη περιοχή της Ζωγράφου.

Ξέσπασε καυγάς μεταξύ του οδηγού λεωφορείου και ενός οδηγού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου άρχισε να τσακώνεται με έναν οδηγό αυτοκινήτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου και κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, χάθηκε ο έλεγχος.

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 39χρονος διακομίσθηκε στο ΚΑΤ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφής η κατάσταση της υγείας του.