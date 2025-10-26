O Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη») Υποστράτηγο Δημήτριο Δρόσο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) Ταξίαρχο Χρήστο Σπανίδη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών- Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ») και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ», στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια τη επίσκεψής του, ο Αρχηγός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της Β’ φάσης της Νέας Δομής Δυνάμεων.

Παράλληλα απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο το οποίο επιτελεί. Σημειώνεται πως η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης