Το όχημα που εκλάπη από το αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 21.

Άφαντος παραμένει ο δράστης που κάτω από την μύτη των αστυνομικών άρπαξε το όχημα και στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε την σκοπό του τμήματος.

Πώς έκλεψε το αυτοκίνητο από το Α.Τ. Γλυφάδας

Όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, όταν περιπολικό εντόπισε στη Γλυφάδα ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μάρκας Renault. Από τον έλεγχο των πινακίδων διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί επίσημα ως κλεμμένο στις 15 Μαΐου από την περιοχή του Κολωνού.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν γερανό, ο οποίος ρυμούλκησε και μετέφερε το αυτοκίνητο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, προκειμένου να φυλαχθεί και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγο αργότερα όμως σημειώθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό. Άγνωστος άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως γνώριζε τόσο το σημείο όπου είχε μεταφερθεί το όχημα όσο και ότι διέθετε το κλειδί του, προσέγγισε το σημείο, ξεκλείδωσε κανονικά το αυτοκίνητο και επιχείρησε να το πάρει και να διαφύγει.

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή την τελευταία στιγμή από τη γυναίκα αστυνομικό που εκτελούσε χρέη σκοπού στο τμήμα. Όταν εκείνη προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, ο δράστης πάτησε γκάζι, την παρέσυρε με το όχημα και εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τα τραύματά της ευτυχώς να χαρακτηρίζονται ελαφρά και την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.