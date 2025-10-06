Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος, μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε μετά την έξοδο Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα η δεξιά λωρίδα να παραμείνει κλειστή για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, η κυκλοφορία πραγματοποιείται με σημαντικές καθυστερήσεις σε μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων, από το ύψος Αχαρνών μέχρι τον Γέρακα.

Οι οδηγοί που κινούνται προς τα ανατολικά προάστια και το Αεροδρόμιο καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις παραμένουν μεγάλες, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

25΄-30΄ Κάντζα – Κηφισίας,

20΄-25΄ Αγία Παρασκευή – Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄ Περιφ. Αιγάλεω – Κηφισίας,

Άνω των 30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία και είσοδος από Πειραιά) – Κηφισίας. https://t.co/V7e4NA91yL — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 6, 2025

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ενημερώνονται έγκαιρα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, με προτεινόμενη την Αττική Οδό για μετακινήσεις από και προς τη Δυτική Αττική.

Δείτε live εικόνα από την κάμερα της Ζούγκλας, που δείχνει πώς επηρεάστηκε η κίνηση και στην Εθνική Οδό.