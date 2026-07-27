Μία ανάσα πριν τον Αύγουστο, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες ταξιδιώτες, μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και η υψηλή θερμοκρασία που φαίνεται να μην πτοεί τους ταξιδιώτες είναι το σκηνικό που βλέπει κανείς αυτές τις ημέρες στο λιμάνι.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, πόλο προσέλκυσης και για τους ξένους επισκέπτες. Κάποιοι από αυτούς έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα και δεν βλέπουν την ώρα να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα και κάποιοι άλλοι έρχονται για ακόμη μία φορά. Κοινός προορισμός και για τις δύο κατηγορίες τουριστών, οι παραλίες για χαλάρωση και διασκέδαση.

Οι οδηγίες του Λιμενικού Σώματος αναφέρουν πως οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, για να διεξαχθούν όλα ομαλά κατά την αναχώρηση τους.

Πληρότητα που αγγίζει το 100% για Κυκλάδες και Σκόπελο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, αλλά και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η θερινή έξοδος βρίσκεται στην εξέλιξη της κορύφωσής της.