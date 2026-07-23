Το βάρος της επιχειρησιακής πίεσης που δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο 24ωρο είχε μετατοπιστεί στη Βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το εν λόγω διάστημα ξέσπασαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η συνεχιζόμενη εκδήλωση πολλών περιστατικών στην Κεντρική Μακεδονία εγείρει έντονο προβληματισμό, με το υπουργείο να υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Πυρκαγιές οι οποίες είτε έχουν ελεγχθεί από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε είναι εν εξελίξει στην περιοχή, είναι εμφανές ότι ασκούν ιδιαίτερη πίεση».

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η εμφάνιση πολλαπλών ταυτόχρονων μετώπων στην ίδια γεωγραφική ζώνη δημιουργεί την ανάγκη για απόλυτη εγρήγορση και τάχιστο συντονισμό, ώστε να προληφθεί η ανεξέλεγκτη επέκτασή τους προτού καταστούν επικίνδυνες. Η κατάσταση αυτή αναπόφευκτα οδηγεί σε πολυδιάσπαση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων, ένα γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και καθιστά ζωτικής σημασίας την ακαριαία επέμβαση σε κάθε νέα εστία.

Μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις δόθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, «όπου εκδηλώθηκε μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές του 24ώρου». Στο σημείο έσπευσε ισχυρότατη δύναμη αποτελούμενη από 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, έχοντας στο πλευρό τους σημαντικό αριθμό εθελοντών. Καθοριστική ήταν η αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Από αέρος, ρίψεις νερού πραγματοποίησαν επτά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, την ώρα που δύο drones παρείχαν συνεχή εικόνα του μετώπου από ψηλά. Πολύτιμη κρίνεται και η διεθνής συνεισφορά, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες και τρία οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 22:00. Εκεί επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Το θετικό είναι πως μέχρι στιγμής το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές. Ήδη έχει επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να ρίξει φως στα αίτια της νέας φωτιάς.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, το υπουργείο προειδοποιεί: «Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων, αν συνδυαστεί με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης, ισχυρών ανέμων αλλά και αμελούς ανθρώπινης δραστηριότητας, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων πυρκαγιών, ενώ ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρό συμβάν με οδυνηρές επιπτώσεις».

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει νέα, αυστηρή σύσταση και έκκληση στους πολίτες να δείχνουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να σταθεί αφορμή για την πρόκληση πυρκαγιάς.