Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας Byron είναι σοβαρά.

Κεντρικοί δρόμοι του έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Η κίνηση είναι αυξημένη, με την Τροχαία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Ακόμα αρκετοί είναι οι κλειστοί δρόμοι.

Στο «κόκκινο» για ακόμα μια φορά ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Έντονα είναι τα προβλήματα σε Λ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος, δύσκολη είναι και η κυκλοφορία σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.

Δείτε live την εικόνα της κίνησης:

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Ζωντανά η κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας:

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Νέα ενημέρωση της Τροχαίας για τις διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική

– Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ

– ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ

– ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ

– Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού ακτής ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

– Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

– ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού θωμά γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

– Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ

– στην ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ από το ύψος της Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ

– έξοδος ΜΑΓΟΥΛΑΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

– Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ