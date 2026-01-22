Δύσκολη είναι η σημερινή μέρα για του οδηγούς, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι οδηγοί στην Αττική καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να είναι προσεκτικοί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Κατεχάκη και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Δείτε ζωντανά την κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Ωστόσο, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Λεωφόρο Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδηττού και Λεωφόρο Συγγρού, ενώ ζητήματα υπάρχουν και στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα, μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Δείτε live εδω την κίνηση στους δρόμους.

Δείτε ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει εκτάκτως: