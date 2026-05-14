Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι κεντρικοί δρόμοι της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στη δουλειά τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις με τα οχήματα να κινούνται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε ζωντανά η κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας:

Η εικόνα είναι δύσκολη και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στη κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Ψυχικό, όσο και ανά διαστήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στη έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9Aqn2bVN1e — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 14, 2026

Επιβαρυμένο είναι το οδικό δίκτυο και από τον Άλιμο προς τον Πειραιά, καθώς και γύρω από το λιμάνι.