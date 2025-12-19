Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η εικόνα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κίνηση να βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα, τόσο στον Κηφισό, όσο και στην Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Σταδίου, στους βασικούς άξονες από την Ομόνοια προς τη Μάρνη, καθώς και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Γουδή.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Καλλιμάρμαρου.

Σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με ουρές να σχηματίζονται κατά τόπους.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30′ από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία),

5′-10′ στην έξοδο για Πειραιά.