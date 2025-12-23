Χαοτική είναι η εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στην Αττική Οδό, εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Η εικόνα των κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής:

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Δείτε την ανάρτηση της Αττικής Οδού:

Ατύχημα ύψος κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεσαία λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Ηρακλείου. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 23, 2025

Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί καλούνται να είναι υπομονετικοί και προσεκτικοί.

Δείτε εδώ live την κίνηση.

Στο «κόκκινο» Κηφισός Πειραιάς και κέντρο

Το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται στο «κόκκινο».

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών.

Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας είναι αργή και συγκεκριμένα, στις Λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η κίνηση είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις, το ίδιο και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Δείτε ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου: