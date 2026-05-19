Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στους δρόμους για ένα ακόμη πρωινό, καθώς πέρα από το συνηθισμένο μποτιλιάρισμα, τρία τροχαία δυσχεραίνουν την εικόνα.

Τα τροχαία ατυχήματα καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού, στην Μεταμόρφωση, στους Αγίους Αναργύρους και στο Αιγάλεω, πριν την έξοδο για την Κόρινθο.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς έχει δημιουργηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων και στη Συγγρού. Σημειώνεται πως επίσης δύσκολη είναι η εικόνα και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Έντονες είναι και οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/HNNbg0murg — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 19, 2026

Δείτε live εδώ την κίνηση στους δρόμους.