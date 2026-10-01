Η κακοκαιρία που έχει πλήξει την Κρήτη στέρησε τη ζωή από έναν συμπολίτη μας. Ο ηλικιωμένος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, ο 80χρονος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δεν είχε δώσει έκτοτε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Φοβόταν ότι λαμαρίνες της σκεπής θα έπεφταν από τις καταιγίδες και θα σκότωναν τα ζώα του. Δυστυχώς, όμως βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την Πυροσβεστική εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.

Η κακοκαιρία και τα προβλήματα στο νησί αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, θέτοντας σε «κόκκινο» συναγερμό τις Αρχές και τον κρατικό μηχανισμό.

Βίντεο από την σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη:

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει το νησί

Πενθήμερη αναμένεται να είναι η κακοκαιρία που θα πλήξει την Κρήτη. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη τουλάχιστον ως το μεσημέρι της Κυριακής. Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στην Κρήτη:

Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης με ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για Γ’ βαθμό επικινδυνότητας στην Κρήτη.

Ειδικότερα, από αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα ενταθούν ξανά από το απόγευμα και θα κορυφωθούν το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και οι εντονότερες καταιγίδες. Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους, αλλά με σταδιακά ηπιότερη ένταση σε σχέση με το Σάββατο.

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου προβλέπεται σαφής υποχώρηση και εξασθένηση της κακοκαιρίας. Ο κύριος όγκος των βροχών απομακρύνεται προς τα νοτιοανατολικά, αφήνοντας μόνο τοπικές και ηπιότερες βροχές.

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη

Το νησί περνά δύσκολες ώρες με καταρρακτώδεις βροχές να το σαρώνουν από άκρη σε άκρη και τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους λάσπης. Στο Ρέθυμνο 50 χωριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς όλος ο ορεινός όγκος του νομού έχει πλημμυρίσει.

Βίντεο από την κακοκαιρία που έχει σαρώσει όλο το νησί:

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει και ο ποταμός Δρακουλιάρης που διασχίζει Μαλάδες και Φοινικιά στο Ηράκλειο. Στην περιοχή είναι σε διασπορά ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας.

Στην Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους, λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Τα νερά στον Μυλοπόταμο έχουν μπει στα σπίτια. Στα Ζωνιανά, «κατέβηκαν» μπάζα, πέτρες, έφραξαν ρυάκια, το νερό έχει εισβάλει στο χωριό με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στα Λιβάδια όπου δρόμοι σε πολλά σημεία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθι:

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, λόγω του καιρού και του νερού που έφτανε μέχρι τις πόρτες των επιχειρήσεων, πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν σήμερα να τις κρατήσουν κλειστές.

Κλειστά και την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου

Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, με την Δημοτική Αρχή να θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μυλοποτάμου, πρωταρχικό μέλημα για τη λήψη της απόφασης, αποτελεί η προστασία και η ασφάλεια των μαθητών, των μικρών παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των σχολείων.

Καθώς στην περιοχή παραμένουν ορατά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, η Δημοτική Αρχή απευθύνει σύσταση προς τους κατοίκους και τους δημότες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την αποφυγή κινδύνων.

Το χρονικό του εντοπισμού του νεκρού βοσκού

Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9), στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο.

Ο 80χρονος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δεν είχε δώσει έκτοτε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Φοβόταν ότι λαμαρίνες της σκεπής θα έπεφταν και θα σκότωναν τα ζώα του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, περίπου στις 11:15, προκειμένου να συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ. στις έρευνες για τον αγνοούμενο. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και η ομάδα «Ίκαρος» με drone.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο στη θέση Καβαλάρης της Τοπικής Κοινότητας Καρινών, καταπλακωμένο από φερτά υλικά και εγκλωβισμένο μέσα σε χόρτα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στην Κρήτη το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από την Τετάρτη 30/09 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις βαθμιαία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10 έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10 πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα. Όμως, από το απόγευμα της Παρασκευής 02/10, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, που φαίνεται να διαρκεί έως και το απόγευμα της Κυριακής 04/10/2026.

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στο νησί της Κρήτης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

«Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.

Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη.

Επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι Δήμοι των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112: