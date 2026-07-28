Αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Τρίτης (28/07) οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μια μέρα όπου η γενικότερη εικόνα στους δρόμους της Αττικής θυμίζει καλοκαίρι, με εξαίρεση συγκεκριμένες «θερμές» περιοχές.

Τα κυριότερα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου. Πρόκειται για ένα σημείο που επιβαρύνεται καθημερινά από την ταυτόχρονη διέλευση μεγάλου όγκου επιβατικών Ι.Χ. και βαρέων οχημάτων, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τα 20 λεπτά.

Πού αλλού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Αυξημένος φόρτος παρατηρείται και στον Κηφισό, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος του Περιστερίου, όπου τα οχήματα κινούνται κατά διαστήματα με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, πυκνή είναι η ροή των οχημάτων και στα Άνω Πατήσια, επηρεάζοντας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδιακή επιβάρυνση σημειώνεται και στο κέντρο της Αθήνας, με τις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων να παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι οδηγούν καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα:

Προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Προς Αεροδρόμιο: 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τη Λεωφόρο Κηφισίας.



Η εικόνα στο οδικό δίκτυο μεταβάλλεται συνεχώς, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εκδίδει τακτικά δελτία κυκλοφορίας για την διευκόλυνση των μετακινούμενων.