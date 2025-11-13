Στο «κόκκινο» βρίσκονται και σήμερα οι κεντρικές οδικές αρτηρίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής με το μποτιλιάρισμα να είναι έντονο στον Κηφισό, την Λεωφόρο Κηφισίας και την Πανόρμου αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη.

Πιο αναλυτικά, στον Κηφισό τα σημαντικά προβλήματα, ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού, ενώ τα αυτοκίνητα πηγαίνει σημειωτόν από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι την έξοδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις υπάρχουν στην κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας από την Πανόρμου και πάνω, μέχρι τη συμβολή της Καποδιστρίου, ενώ στη Μεσογείων ανά τμήματα από Κατεχάκη έως και την Αγία Παρασκευή τα οχήματα κινούνται απελπιστικά αργά.

Δείτε εικόνα από τον χάρτη κυκλοφορίας στις 08:30 το πρωί:

Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρουσιάζονται επίσης σοβαρά προβλήματα και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού, ενώ οι ουρές των αυτοκινήτων κινούνται εξαιρετικά αργά από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι την έξοδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.