Δύσκολη η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς, χωρίς τα ταξί στον δρόμο. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε απεργιακές κινητοποιήσεις ως την Παρασκευή (20/03).

Αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Παράλληλα, αδιαπέραστο είναι το κέντρο της Αθήνας, με αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη, ενώ στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραία, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Η ανάρτηση της Αττικής Οδού

