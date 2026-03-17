Δύσκολη η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς, χωρίς τα ταξί στον δρόμο. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε απεργιακές κινητοποιήσεις ως την Παρασκευή (20/03).

Αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Παράλληλα, αδιαπέραστο είναι το κέντρο της Αθήνας, με αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη, ενώ στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραία, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.